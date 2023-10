In Lensahn an der deutschen Ostseeküste absolvierte sie 11,4 km schwimmend, 540 km auf dem Rad und 126 km laufend. Am Stück. Ohne Pause. 38 Stunden, 18 Minuten und 34 Sekunden benötigte die Bernerin dafür, es war eine weitere irre Leistung in ihrem Leben.